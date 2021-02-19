В Самарский военный госпиталь поступило 13 тыс. доз вакцин от коронавируса

Военнослужащих прививают от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский военный госпиталь поступило порядка 13 тыс. доз вакцин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Перед применением военным рассказывают, какое влияние на организм оказывает вакцина. Прививку делают после осмотра терапевтом. Военнослужащие, пожелавшие привиться от коронавируса, подписывают согласие на вакцинацию.

Сейчас 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников военных частей получили второй компонент прививки.

Ранее в Самарской области открыли мобильный прививочный комплекс в Рощинском.