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Коронавирус Covid-19

В Самарский военный госпиталь поступило 13 тыс. доз вакцин от коронавируса

Более 6 тыс. военнослужащих получили второй компонент прививки
Вячеслав СОРОКИН
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Военнослужащих прививают от коронавируса

Военнослужащих прививают от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский военный госпиталь поступило порядка 13 тыс. доз вакцин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Перед применением военным рассказывают, какое влияние на организм оказывает вакцина. Прививку делают после осмотра терапевтом. Военнослужащие, пожелавшие привиться от коронавируса, подписывают согласие на вакцинацию.

Сейчас 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников военных частей получили второй компонент прививки.

Ранее в Самарской области открыли мобильный прививочный комплекс в Рощинском.