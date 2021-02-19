В Самаре на улице Мориса Тореза произошел крупный пожар

Ночью в Самаре загорелась частная баня. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре в ночь на пятницу, 19 февраля, произошел пожар на улице Мориса Тореза, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные выехали по повышенному рангу вызова в 4:30. Как выяснилось на месте происшествия, горит кровля частной бани "Зеленая". На месте работали 89 человек личного состава и 29 единиц техники.

Ликвидировать пожар удалось в 7:17 утром в пятницу.

Ранее на рынке "Ракита" произошел крупный пожар, горели торговые павильоны на площади в 1,5 тыс. кв. метров. Кроме того, недавно в исторической части Самары горели сараи.