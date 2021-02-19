На улице Мориса Тореза в Самаре перекрыли движение из-за пожара

На улице Мориса Тореза перекрыто движение из-за пожара

В Самаре утром в пятницу, 19 февраля, на улице Мориса Тореза перекрыли движение из-за пожара. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

Пожар произошел в Железнодорожном районе, горела кровля частной бани. Пожарные потушили огонь ранним утром в пятницу.

Движение закрыто на улице Мориса Тореза на участке от Волгина до Авроры. Также нельзя проехать на перекрестке Байкальского переулка и Мориса Тореза.

Ранее на рынке "Ракита" в Самаре произошел крупный пожар, горели торговые павильоны на площади в 1,5 тыс. кв. метров. Кроме того, недавно в исторической части города горели сараи.