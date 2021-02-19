Масленица в Самаре 2021: программа мероприятия на площади Куйбышева 12-14 марта

Безусловным приоритетом остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году масленичная неделя выпала на 8-14 марта. Праздничные гуляния будут проходить во всех районах Самарской области, а на площади имени Куйбышева в выходные, с 12 по 14 марта 2021 года будет работать тематический комплекс «Проводы русской зимы – Масленица». Рассказываем, что ждет гостей мероприятия на главной площади города на Масленицу.

Проект «Самарская масленица» в 2021 году пройдет на территории площади Куйбышева с 12 по 14 марта. На площади установят масштабные арт-объекты, которые создадут особую атмосферу праздника. Главным из них традиционно станет высокосортная кукла «Маслена», которая в этом году будет высотой 15 метров.

Кроме того, на площади появятся несколько светодиодных медиа-экранов, где будут транслироваться народные песни. Рядом с центральными экспозициями откроется арт-локация «Чайная» с фигурами самовара и чашек с блюдцами. Дополнительно «чайную» украсят «дымковские игрушки», которые изготовят самарские мастера.

Усадьба Деда Мороза на масленицу преобразится в стилизованный арт-объект с дубом, сеновалом и павильонами для проведения мастер-классов от ремесленников города.

Дополнительно на площади устроят выставку кукол-маслен, которые были созданы в рамках конкурса «Самарская Маслена». Конкурс проводится городской администрацией. Кроме того, в рамках проекта «Город мастеров» на площади Куйбышева будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства.

Тематический комплекс на площади Куйбышева на Масленицу-2021 будет работать 12 марта с 15:00 до 22:00, 13-14 марта с 12:00 до 22:00.

В администрации Самары напомнили, что на площади будут созданы условия для активного отдыха жителей и прогулок на свежем воздухе. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, обязательным условием будет соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, а именно ношение маски и соблюдение социальной дистанции.