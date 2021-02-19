Житель Самары не пускал домой бывшую жену и своих маленьких дочерей

Женщина обратилась за помощью к судебным приставам.

В Самаре мужчина поменял замки в квартиру, пока его экс-жена с детьми гостила у родных в деревне. По возвращению, бывший муж отказался впускать в дом маму с несовершеннолетними девочками. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам.

- Женщина с детьми, также как и ее бывший муж, являются собственниками квартиры, но из-за того, что экс-супруг всячески препятствует попаданию в дом, мама с дочками снимает квартиру. Рассмотрев материалы дела, приставы приняли решение вселить законных собственников в квартиру, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Несговорчивого мужчину обязали передать бывшей супруге ключи от квартиры и предупредили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок. Узнав о том, что за неисполнение исполнительного документа могут применить штрафные санкции, мужчина незамедлительно отдал своей бывшей супруге второй комплект ключей от общей квартиры.