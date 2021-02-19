В Самарской области произошло жуткое ДТП по дороге на Николаевку, есть жертвы

Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 19 февраля, на автодороге Николаевка - Черновский – Белозерки произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей Hyundai и Лада Гранта. По информации ГУ МВД по Самарской области, водитель иномарки погиб, а второй водитель получил травмы.

Водитель Гранты был госпитализирован в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

- По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris , двигался со стороны поселка Черновский в сторону Самары. На обгоне, он допустил занос своего автомобиля, и врезался в Ладу Гранта, после чего съехал в кювет, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии погиб водитель иномарки, второго водителя госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и региональные спасатели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП и личности участников аварии.