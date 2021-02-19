В Жигулевске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожар произошел по адресу: г.о. Жигулевск, мкр. Яблоневый Овраг, ул. Энергетиков, 14 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 18 февраля в микрорайоне Яблоневый Овраг в городе Жигулевск в частном доме произошел пожар. Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу сложности «1-Бис». Горел частный дом и хозпостройки на площади 60 квадратных метров. Во время тушения в горящем доме был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения.

- Сигнал поступил в 7:29, в 8:48 пожарным удалось справиться с огнем. Привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что в ночь на 19 февраля в Самаре произошел крупный пожар на улице Мориса Тореза. Как стало известно, горела кровля частной бани. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако на несколько часов было перекрыто движение автотранспорта на участке от Волгина до Авроры.