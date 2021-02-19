В Самарской области загорелся ретро-поезд

Пострадавших нет, движение остального транспорта не прекращалось Фото: Приволжское следственное управление на транспорте

В 8:45 на третьем запасном пути станции Чапаевск в Самарской области произошло возгорание ретро-локомотива. В настоящее время следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка в ходе которой выясняются все обстоятельства происшествия.

- СК выясняет обстоятельства возгорания ретро-поезда №Л-45-14 вблизи железнодорожной станции Чапаевск. После всех проверок будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК на транспорте.

По данным линейного отдела, пострадавших во время ЧП нет, происшествие не влияет на движение остального транспорта. В настоящее время устанавливаются причины пожара, и оценивается причиненный ущерб.

Напомним, что туристический ретро-поезд был создан Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» и Куйбышевская железная дорога, совместно с ООО «РЖД Тур», региональными туроператорами при поддержке Департамента туризма министерства культуры Самарской области, Администрации Самары и Жигулевска. 21 февраля туристический локомотив, во главе которого легендарный паровоз «Лебебянка», должен был отвезти пассажиров из Самары в Жигулёвск на фестиваль ледяных скульптур «Жигулевская зима — 2021».