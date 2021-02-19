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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 292 новых случая заражения коронавирусом: данные на 19 февраля 2021

За прошедшие сутки нет новых смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области ежедневно порядка трехсот заразившихся

В Самарской области ежедневно порядка трехсот заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 292 человека, говорится на сайте стопкоронавирус.рф Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 45 986 человек, из них вылечились 42 244 пациента, в том числе 290 - за прошедшие сутки.

Новых смертельных случаев за сутки не зафиксировали, всего умерли 900 человек из заразившихся.

В Самаре ежедневно находят порядка трехсот заразившихся, количество практически не меняется.

Всего по стране 13 433 новых заразившихся в 85 регионах страны. С начала пандемии заболели около 4,1 млн человек.