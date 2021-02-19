В Самарской области каждый день почти по 300 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразились 99 человек, что больше всего в области, сообщили в региональном оперштабе.

Во главе списка также Тольятти, где 55 новых случаев, и Кинельский район, где 20. Всего за сутки 292 заразившихся в области.

Среди новых заразившихся 265 уже болели ОРВИ или пневмонией, еще 27 узнали о заражении по итогам профосмотра.

Всего с начала пандемии заболели 45 986 человек, из них вылечились 42 244. За сутки выписались 290 заразившихся. На этот раз нет летальных случаев, всего умерли 900 человек.