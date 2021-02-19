Губернатор Самарской области проведет прием граждан в Тольятти

Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти. Об этом стало известно на встрече главы региона с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК в Автограде.

У жителей города накопились вопросы на самые разные темы - от ремонта и содержания дорог до состояния целых микрорайонов Тольятти. Тольяттинцы сказали губернатору, что "чувствуют абсолютное безразличие к своим проблемам со стороны местных властей".

Дмитрий Азаров жестко отреагировал, обратившись к местной власти, в частности, к исполняющему обязанности главы города. "Игорь Николаевич Ладыка, в чем дело? Люди до отчаяния практически доведены! Дорог нет, освещение отсутствует, полно других проблем", - сказал губернатор.

Глава региона поручил местной администрации на месте вместе с жителями решать проблемные вопросы, а учитывая большое количество жалоб, анонсировал прием граждан в марте.

"Поручаю обобщить все поступившие предложения по территориальному признаку и там, где больше всего вопросов, в первую очередь провести встречи. Я регулярно езжу по муниципальным районам, городам, думаю, что такие встречи должны быть включены и в повестку моих рабочих выездов", - сказал губернатор.