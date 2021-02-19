Появилось видео горящего ретро-локомотива в Чапаевске

Сейчас выясняются причины возгорания локомотива Фото: Приволжское следственное управление на транспорте

В социальных сетях появилось видео горящего ретро-локомотива на запасном пути станции Чапаевск. В настоящее время следователи выясняют причины возгорания локомотива и оценивают причиненный ущерб.

- В 8:45 на третьем запасном пути железнодорожной станции Чапаевск произошло возгорание ретро-локомотива. Пострадавших нет, движения транспорта не прерывалось, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Сейчас в обстоятельствах возгорания ретро-локомотива разбираются сотрудники следственных органов. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.