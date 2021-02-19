Хинштейн взял на контроль дело депутата - участника смертельного ДТП в Жигулевске

От удара оба автомобиля вылетели на тротуар. Фото - "ДТП Самара"

Александр Хинштейн взял на контроль дело со смертельным ДТП в Жигулевске, участником которого стал депутат местной городской думы Егише Амроян, сын депутата губернской думы Рубика Амрояна.

Авария произошла в понедельник, 15 февраля. Столкнулись "Лада Гранта" и внедорожник "Мерседес", в котором ехал Амроян. В дальнейшем появилось видео аварии, где заметно, что дорогая иномарка протаранила отечественную легковушку.

В результате аварии погиб 60-летний водитель "Гранты". Амрояну тоже понадобилась медпомощь, он получил незначительные травмы.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн считает, что есть все основания для возбуждения уголовного дела. "Материал направлен в СКР", - написал парламентарий на своей странице в Twitter. Также Хинштейн считает, что Амрояну стоит добровольно сдать мандат, а его членство в "Единой России" следует приостановить.