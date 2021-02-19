«Акрон» хочет подписать экс-игрока «Крыльев Советов» Никиту Чичерина

За «Крылья» Чичерин выступал с 2018 по 2020 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тольяттинский «Акрон», который выступает в ФНЛ, ведет переговоры с защитником «Тамбова» и бывшим игроком «Крыльев Советов» Никитой Чичериным. Matchtv.ru сообщает, что стороны близки к заключению соглашения.

Кроме того, тот же «Матч ТВ» пишет об интересе «Акрона» к белорусскому полузащитнику Сергею Балановичу, который сейчас находится без клуба.

- 33-летнему футболисту предлагают хорошие условия, поэтому вероятность его перехода высока, - пишет сайт телеканала.

Напомним, Никите Чичерину 30 лет. За «Крылья» он выступал с 2018 по 2020 год. В этом сезоне полузащитник играл за «Тамбов», за который провел 10 матчей.

Сергей Баланович – экс-футболист сборной Белоруссии. Почти всю карьеру защитник провел на родине – выступал за «Волну» из Пинска и солигорский «Шахтер». С 2014 по 2018 год играл за пермский «Амкар».