Губернатор Самарской области поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта

Дмитрий Азаров поручил довести до населения информацию о том, какие дома будут ремонтировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячий линии в фонде капитального ремонта. Такое решение было принято во время встречи главы региона со старшими многоквартирных домов.

Телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу "единого окна" каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом, или обратиться за помощью – в случае возникновения проблем при выполнении работ.

Во время встречи губернатору рассказали, что в Сызрани местные власти не дают четкого ответа, какие дома фонд отремонтирует в этом году, а информация в имеющихся источниках разнится.

Дмитрий Азаров поручил довести списки с указанием адресов и видов работ до жителей города, разместить на официальном сайте и проводить еженедельные совещания с сотрудниками ФКР, отметив, что сейчас "Фонд капремонта сам по себе, главы муниципальных образований сами по себе".

Глава региона поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову разработать и утвердить регламент взаимодействия глав муниципальных образований, регионального Фонда капремонта и активистов многоквартирных домов.

"Всех глав муниципальных образований я обязываю в самой тесной отработке находиться по каждому дому, чтобы знать о контрольных точках исполнения ремонта и помогать жителям контролировать ход работ. Это люди, которые живут на территории, доверенной вам", – подчеркнул губернатор.