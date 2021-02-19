Морозы не отступают. В эти длинные выходные снова до -30 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС предупредили жителей Самарской области о сильных морозах в ближайшие дни. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

- Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем, с 20 по 22 февраля 2021 года, местами по Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30… -35ºС, - сообщили в синоптики.

В региональном МЧС рекомендовали жителям меньше времени проводить на улице. Необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья и не допускать переохлаждения.

Напомним, что в связи с устоявшейся в регионе морозной погодой, родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребёнком учебного учреждения. Ранее «Комсомолка» рассказывала, при каких минимальных температурах могут быть отменены очные занятия в школах Самарской области.