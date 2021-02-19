В Самаре водителей автобусов обяжут измерять температуру в салоне

Стоя на остановке пассажиры надеются отогреться в салоне, но температура и там, и там практически одинакова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары пожаловались чиновникам на неотапливаемые салоны общественного транспорта. Пассажиры негодуют, что простояв на морозе в ожидании своего автобуса, садятся в него и не могут отогреться. В департаменте транспорта этот вопрос не оставили без внимания.

- Дадим поручение всем водителям производить замеры температуры в салонах, а также провести диагностику отопительного оборудования. С водителями будет проведет соответствующий инструктаж, - сказали в дептрансе.

По словам представителей департамента, в салоне транспорта может быть прохладно в утренние часы, так как техника стоит в мороз на улице и не успевает прогреться до первых пассажиров.

Напомним, что синоптики прогнозируют морозы до -35 градусов в ближайшие дни. В ГУ МЧС по Самарской области рекомендовали не находиться долго вне помещения, чтобы не допустить переохлаждения организма.