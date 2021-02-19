Службы занятости Самарской области помогают безработным открыть свое дело

Самарцы могут открыть свое дело с поддержкой государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области существует целый комплекс мер поддержки для самозанятых граждан. Этими мерами можно воспользоваться бесплатно или на льготных условиях.

- Я уже не раз отмечал, что необходимо создать условия, которые позволят гражданам, в том числе потерявшим работу в пандемию, открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

За последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек. Безработные смоги оформить самозанятость в сферах услуг, торговли, производства, сельского хозяйства, строительства и в других сферах.

- Безработным, помимо возможности получения практического опыта, предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо фермерского хозяйства, в размере – 58 800 рублей, а также единовременная финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, в размере – 822,3 рубля.

Помимо финансовой поддержки, специалисты служб занятости помогают самозанятым в составлении бизнес-планы, а также рассказывают об основах бизнес-планирования. Евгений Железнов из Новокуйбышевска воспользовался льготами, чтобы открыть собственную школу детского футбола.

- Я спортсмен и всегда мечтал приобщать детей к футболу. Мне сказали, что помогут в ЦЗН и я показал свой бизнес-план специалистам ЦЗН города Новокуйбышевск, - говорит Евгений.

Бизнес идея Евгения была одобрена, и он получил финансовую поддержку. В настоящее время в его школе футбола занимаются 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тренер рад, что его бизнес расцветает, и число учеников только растет.