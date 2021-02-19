Железнодорожники организовали для гостей из Москвы уникальные выходные в Самаре

Поездка на ретро-поезде в Жигулевск станет изюминкой мероприятия Фото: Пресс-служба РЖД России

Уже завтра, в субботу 20 февраля, в областной столице пройдет торжественная встреча участников комплексного туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье. Самара». Его инициаторами выступают Куйбышевская железная дорога и Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с ООО «РЖД Тур» и региональными туроператорами.

- За три дня гости из Москвы познакомятся с самыми популярными достопримечательностями Самары и посетят самые знаковые музеи города, - рассказывают в пресс-службе КбшЖД.

Изюминкой проекта станет увлекательное путешествие туристов в Жигулевск на ретропоезде на паровозной тяге «Жигулевский экспресс», который отправится 21 февраля с железнодорожного вокзала Самары. Оттуда участники проекта на автобусе доберутся до села Ширяево на фестиваль «Жигулевская зима», где будет проходить всероссийский фестиваль ледяных скульптур.

Добавим, что холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.