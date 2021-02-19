Житель Самарской области пообещал сделать три удостоверения тракториста за 105 тысяч рублей

Деньги будущие трактористы передали на парковке ТЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Кинельского района Самарской области пообещал помочь трем мужчинам получить водительские удостоверения тракториста машиниста, без фактической сдачи экзаменов, за вознаграждение в 105 тысяч рублей. Оперативники пресекли посредничество во взяточничестве.

- На парковке одного из торговых центров в Самаре на Южном шоссе мужчина получил незаконное денежное вознаграждение от будущих трактористов. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самаре, следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Ранее несудимому жителю Кинеля может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.