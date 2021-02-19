Фермеры Самарской области могут получить господдержку на развитие

В Самарской области фермеры могут получить господдержку на свое развитие

В Самарской области фермеры могут получить господдержку на свое развитие. Сейчас доступны гранты "Агростартап" и "Семейная ферма". Кроме того, Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки - грант "Агропрогресс", предназначенный для сельскохозяйственных товаропроизводителей, годовой доход которых составляет не более 120 млн. рублей. При соблюдении всех условий аграрии смогут получить грант до 30 млн рублей.

На "Агростартап" выделено 39,83 млн. рублей, в том числе, 5,58 млн рублей - за счет средств областного бюджета. На мероприятие "Семейная ферма" выделено 123,36 млн. рублей, из областного бюджета - 43,18 млн. рублей.

"В нашем кооперативе уже 10 КФХ и личных подворий, ориентированных на производство и переработку молочной продукции, готовых работать и развиваться. В этом нашим пайщикам помогают механизмы государственной поддержки. Наши члены уже стали получателями грантов "Агростартап с неделимым фондом", "Начинающий фермер" и "Семейная ферма", - рассказал

председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива "Рассвет" Челно-Вершинского района Айрат Мазитов.

Он отметил, что теперь фермеры могут претендовать на возмещение части затрат, понесенных на приобретение техники и оборудования.