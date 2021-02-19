Врачи из Самары вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину

Медики ежедневно борются за жизнь своих пациентов Фото: Минздрав Самарской области

Самарскую долгожительницу в возрасте 100 лет выписали из инфекционного госпиталя Самарской городской больницы №8 после перенесенного коронавируса. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

- Несколько недель пациента находилась в стационаре, где ей оказывали всю необходимую помощь. Женщина успешно справилась с опасным вирусным заболеванием и была выписана из больницы, под наблюдение врачей поликлиники, - рассказали в минздраве Самарской области.

Отметим, что инфекционный госпиталь в СГКБ №8 был развернут в октябре прошлого года и на сегодняшний день там оказали помощь более 1200 пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

- Из них 10% - это пациенты старше 80 лет. Пожилые люди наиболее тяжело переносят коронавирус, поэтому призываю всех беречь своих старших близких и создать для них все условия для комфортной самоизоляции, чтобы уберечь от встречи с инфекцией, - говорит заместитель главного врача самарской больницы №8 Мария Цветкова.

Напомним, что в Самарской области действуют ограничения для лиц старше 65 лет, а именно обязательная самоизоляция. Кроме того, врачи советуют пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы снизить риск заражения.