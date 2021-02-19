В Тольятти детям предлагают научиться профессиональному фехтованию

Детей хотят научить интересному виду спорта

В Самарской области реализуется проект "Юные Мушкетеры", ставший в 2021 году победителем конкурса Фонда президентских грантов. Им занимается АНО "Тольяттинская Федерация Фехтования".

- Цель проекта - популяризация и развитие фехтования, привлечение в спорт детей. Сейчас в Тольятти формируются три группы школьников разных возрастов для участия в курсе по обучению фехтованию, - рассказывают в министерстве спорта региона.

В течение трех месяцев школьники будут осваивать базовые навыки этого вида спорта, а после примут участие в турнире, где между собой выявят лучшего.

Добавим, что проект стартовал уже на этой неделе - в школе № 18 Комсомольского района Тольятти. На презентации ученикам и родителям рассказали об истории, правилах и пользе фехтования. Своим опытом поделилась известная городская фехтовальщица Мария Зинюхина, также выступающая в сборной России.