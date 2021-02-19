Врио руководителя УГООКН Самарской области подозревают в сокрытии выявленного памятника архитектуры в Самаре

Главный защитник памятников создал условия для уничтожения объекта археологического наследия в Сааре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филиппенко, который подозревается в превышении должностных полномочий.

- В период с июня 2020 года по январь 2021 года Филиппенко не включил в перечень объектов культурного наследия Самарской области объект археологического наследия «Культурный слой города Самары IXX– начало ХХ века», расположенный на земельном участке в Самарском районе города Самары, - рассказали корреспонденту КП-Самара в СУ СКР.

Кроме того, исполняющего обязанности руководителя УГООКН обвиняют в направлении сведений в ООО специализированного застройщика об отсутствии оснований для включения этого объекта в Перечень и о возможности проведения работ на указанном земельном участке, отводимым под объект комплексной застройки.

Своими действиями Владимир Филиппенко, действуя умышленно, скрыл факт выявления археологического наследия. Кроме того, он поручил своим подчиненным внести ложные данные в отчет о результатах проведения археологического охранно – разведочного обследования земельных участком.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 4-х лет.