В Самаре продолжают усиленно обрабатывать подъезды и лифты

В ближайшее время темпы по обработке снижаться не будут Фото: админитсрация Самары

В Самаре продолжают усиленно бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется санитарной обработке подъездов и лифтов многоквартирных домов. Согласно постановлению губернатора Самарской области, дезинфекция в подъездах должна проводиться ежедневно, а за качество проводимых работ отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

- Сотрудники обслуживающих организаций должны дезинфицировать входные группы (ручки подъездных дверей, кнопки домофонов), лестничные марши, поручни, перила, почтовые ящики, выключатели, лифты, кнопки кабин лифтов и кнопки вызова лифтов по этажам, подоконники, оконные ручки на площадках, ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии мусопропровода) и другие контактные поверхности помещений общего пользования, - рассказали в администрации Самары.

Чтобы контролировать своевременность и качество, старший по дому, по согласованию с жителями, должен подписать акт выполненных работ. В случае, если управляющая компания либо ТСЖ не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет от 100 до 300 тысяч рублей.