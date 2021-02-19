Пострадавшие в ДТП под Сызранью идут на поправку и благодарят врачей

Заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев следит за состоянием пациентов Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре готовятся к выписке пациенты, которые проходят лечение после аварии в Сызранском районе.

В Самарскую городскую клиническую больницу им. Пирогова доставили пять пострадавших с наибольшими травмами.

Авария произошла в конце января на трассе М-5 в Сызранском районе. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате случившегося погибли 12 человек. 11 пострадавших, в том числе, маленького ребенка, госпитализировали.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова задействовали санавиацию, несколько пациентов доставили в Самару и Тольятти.

"Травмы у четырех пациенток, которые находятся у нас в отделении, все похожие. Это черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, переломы ребер, позвоночника, травмы органов брюшной полости. Благодаря тому, что мы применили современные технологии лечения, реанимационные технологии, провели малоинвазивные операции на позвоночнике, при переломе бедра, челюстей, все пациентки находятся в удовлетворительном состоянии", - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова Сергей Сергеев.

Пациентка Людмила Коноплева искренне благодарит врачей. В тот день она ехала к своему отцу в Ульяновскую область. Сразу после аварии женщина вышла из автобуса, села на снег и стала звать на помощь. Она говорит, что только благодаря врачам сумела прийти в себя. "Без них я бы, наверно, никогда не встала на свои ноги! Но теперь я хожу, я собираюсь домой!" - рассказал Людмила Юрьевна.

В настоящее время выписаны три пациента. Семь пострадавших находятся под наблюдением врачей в медучреждениях, им оказывается медицинская помощь в полном объеме. Пятеро проходят лечение в больнице им. Пирогова.

Самый маленький пациент, мальчик, которому 1 год 8 месяцев, находится под наблюдением специалистов областной больницы им. Середавина.