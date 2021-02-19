Самарские таможенники подарили детскому центру конфискованное чучело крокодила и кораллы

Сиамский крокодил и редкие кораллы в настоящее время находятся на грани исчезновения Фото: Самарская таможня

В 2020 году самарские таможенники в аэропорту Курумоч обнаружили чучело сиамского крокодила у одного из пассажиров рейса из Вьетнама, а редкие кораллы были найдены в багаже мужчины, который возвращался с отдыха в Арабских Эмиратах. Уникальные вещи направили на экспертизу, в сейчас экспонаты передали в музей областного детского эколого-биологического центра.

- Специалисты экспертной службы установили, что изъятые вещи являются видами дикой флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения. При ввозе граждане должны были предъявить специальное разрешение, которого у них не оказалось, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Самарской таможни Виталий Кравченко предупредил, что прежде чем покупать сувенир на отдыхе, необходимо убедиться в наличии каких-либо ограничений на их ввоз в страну.

В июле прошлого года судья Красноглинского районного суда Самары вынес постановления о конфискации чучела крокодила и кораллов, после чего экспонаты были переданы в федеральную собственность. В феврале 2021 года уникальный конфискат таможенники решили подарить крокодила и кораллы детям в музей.