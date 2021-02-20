Салют и возложение цветов: как будут праздновать День защитника Отечества в Самарской области в 2021 году

23 февраля в городах и районах Самарской области пройдут торжественные мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Самарцы будут возлагать цветы к Вечному огню, военнослужащие проведут торжественные собрания, в школах состоятся уроки мужества и патриотические акции, а вечером над Волгой прогремит праздничный салют.

Программа праздничных мероприятий в городах Самарской области:

20 февраля 2021 года:

В 12:00 – В Самаре состоится Торжественное собрание в Доме офицеров Самарского гарнизона на улице Шостаковича, 7.

В 16:00 – В Тольятти проведут Торжественное собрание в Доме культуры «Тольятти» на бульваре Ленина, 1.

23 февраля 2021 года:

В 11:00 в Самаре на площади Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В церемонии примут участие военнослужащие и командование 2-й гвардейской общевойсковой армии.

В 21:00 на Набережной в Самаре запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа из 122-мм гаубиц Д-30 сделают 30 залпов, а из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль».