В одном из супермаркетов Самары нашли фарш и колбаски с микроорганизмами

В действиях ООО ТД “Миндаль” нарушения, классифицируемые несколькими статьями КоАП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекция Россельхознадзора Самарской области провела внеплановую проверку торговой сети «Миндаль». В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований в области ветеринарии. В супермаркете Тольятти продавали продукцию с истекшим сроком годности, а в Самаре в мясных изделиях обнаружено превышение количества микроорганизмов.

- В Тольятти в магазине была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, кроме того отсутствует система сбора, хранения и утилизации биологических отходов. Мясная продукция не имеет обязательных деклараций соответствия, а также отсутствуют подтверждающие документы об утилизации и уничтожении биологических отходов за период с декабря 2019 по январь 2020 годов, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Самарской области.

В Самаре в супермаркете были отобраны пробы мяса и птицы, а также мясной продукции собственного производства. Исследование показало, что в пробах фарша индейки и куриных колбасок превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

В отношении ООО ТД «Миндаль» был составлен административный протокол и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Руководство торговой сети не согласилось с данным решением, и подали апелляцию в Арбитражный суд Самарской области и Одиннадцатый арбитражный суд . Однако суд оставил решение Россельхознадзора без изменений.