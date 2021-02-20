Москвича объявили в федеральный розыск за хищение у жителя Самарской области 1,7 млн рублей

Жемальдинов Ренат Рифатович 1978 года рождения Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже крупной суммы денег. По версии следствия, в августе прошлого года житель Москвы обокрал сызранца на 1,7 миллиона рублей.

- Разыскивается ранее неоднократно судимый Жемальдинов Ренат Рифатович 1978 года рождения, который обвиняется в преступлении по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские отработали возможные места нахождения преступника, составили ориентировку и довели информацию до сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и в близлежащие регионы. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время самарские полицейские продолжают работу по розыску жителя Москвы, устанавливаются все детали преступления. ГУ МВД по Самарской области просят сообщить тех, кто имеет информацию по местонахождению Жемальдинова Рената Рифатовича, по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 112.