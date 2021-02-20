В Самаре выставили на продажу 7-комнатную квартиру на 7 этаже за 70 миллионов рублей. Что в ней есть?

7 этаж, 7 комнат, 70 миллионов рублей Фото: Авито

На популярном сайте объявлений выставили на продажу 7-комнатную квартиру на улице Галактионовская, 277. Квартира находится на 7-ом этаже и продается за 70 миллионов рублей. Скорее всего продавец надеется, что магическое число «777» принесет удачу в продаже шикарных апартаментов.

Итак, посмотрим, что есть в квартире за 70 миллионов. Во-первых, квартира состоит из трех уровней и включает в себя 7 комнат, кухню, санузел и балкон.

- Предлагаем к продаже 3-х уровневую квартиру в центе Самары не стандартной планировки в кирпичном доме. Общая площадь 341.5 м², кухня 22 м². Окна выходят во двор, есть балкон, - пишет в описании продавец.

Ремонт в квартире сделан в стиле ренессанс. Мебель соответствует и удачно вписывается в общий «роскошный» интерьер. Убедиться в этом можно, посмотрев фотографии и видео-экскурсию по квартире.

Квартира трехуровневая, с 7 по 10 этаж кирпичного дома Фото: Авито

В квартире есть каминный зал и лаундж-комната Фото: Авито

Барная стойка в бильярдной комнате Фото: Авито

Огромная ванная комната с джакузи Фото: Авито