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В Самарской области увеличилось число изнасилований

Следователи рассказали, что раскрываемость таких преступлений тоже остается высокой
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Следователям пришлось раскрыть немало преступлений сексуального характера

Следователям пришлось раскрыть немало преступлений сексуального характера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 февраля в Следственном управлении СК России по Самарской области подвели итоги работы за 2020 год. Так, в ведомстве отметили, что в регионе за прошедшие 12 месяцев увеличилось число изнасилований.

- Зарегистрировано 32 изнасилования. В 2019 году их было задокументировано 24. Раскрываемость - 100 %, - рассказывают в пресс-службе СУ СК.

Заметный рост есть и по преступлениям, предусмотренным статьей 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера. Если в 2019 таких зафиксировали 39, то в 2020 - 132. Раскрываемость здесь тоже на высоком уровне - 97 %.

Криминал