Пожилая хозяйка дома в Тольятти погибла при пожаре в бане

Во время тушения пожара в бане спасатели обнаружили тело погибшей пенсионерки Фото: Андрей Дербенев

Ночью, 20 февраля, на 2-ом Пугачевском проезде, 27 в Тольятти произошло возгорание частной бани, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом рассказал руководитель МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев.

- Пожар удалось ликвидировать ближе к 7 утра. Погибла пожилая женщина, предположительно хозяйка, - рассказал Андрей Дербенев.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, и устанавливается причина пожара. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и эксплуатации обогревательных приборов.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, горела кровля бани на площади 35 квадратных метров. Погибла женщина 1938 года рождения. Для ликвидации привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

Напомним, что 18 февраля, в соседнем городе Жигулевск при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина. 19 человек тушили горящий дом и хозпостройки на площади 60 квадратных метров.