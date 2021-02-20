Квартиры затопило: в Южном городе в Самаре произошла коммунальная авария в многоэтажке

Утро для жителей ЮГ началось не с кофе, а с затопления целого этажа Фото: скриншот видео

Утром 19 февраля у жильцов дома №9 по улице Дмитрия Донского в Южном городе произошло коммунальное ЧП – их квартиры на 9 этаже затопило. Пострадавшие записали видео, на котором видно, что с потолка льется вода, а на полу уже образовалось «озеро» глубиной по-щиколотку.

- Это ужас, все льется, вода не останавливается, что нам делать? – бьется в истерике автор ролика в социальных сетях.

Судя по комментариям жителей Южного города, в многоквартирном доме произошел прорыв труб, которые проходят по потолку верхних этажей. Некоторые предположили, что вода может идти из-за прохудившейся кровли.

Администрация Волжского района уже взяла на контроль данную ситуацию, в твиттере местные чиновники ищут пострадавших, попавших под прорыв.

Напомним, на этой неделе в Самаре произошла крупная коммунальная авария на Зубчаниновском шоссе. Почти на сутки рядом стоящие дома остались без водоснабжения, а дорогу в районе аварии полностью перекрыли.