В Самарской области 13 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса

Минздрав напоминает, что вакцинация - лучший способ обезопасить себя от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области более 64 тысяч жителей сделали первую прививку от коронавируса вакциной ГамКовидВак. Вакцинирование проводится в два этапа, второй этап завершили уже 13 тысяч самарцев.

- В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. 23 февраля ожидается очередная поставка 24 100 доз препарата, - рассказали в Центре управления регионом Самарской области.

На сегодняшний день в регионе вакцинацию проводят в 138 прививочных пунктах. Чтобы повысить охват и доступность вакцины для жителей удаленных районов области, региональный минздрав проработает вопрос о закупке дополнительных мобильных комплексов.

Напомним, что в последний раз 23 300 доз вакцины доставили в Самарскую область 12 февраля, а вчера, 19 февраля вакцина поступила в самарский военный госпиталь.

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