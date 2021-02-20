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Скоро сказка кончится: стало известно, когда в Самаре снимут новогодние украшения с улиц

Праздники давно кончились, а новогодние огни по вечерам в Самаре еще горят
Наталья АРТЯКОВА
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Новогодние праздники в Самаре закончатся в марте

Новогодние праздники в Самаре закончатся в марте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары задали вопрос министерству транспорта Самарской области о том, когда уберут новогодние гирлянды вдоль городских дорог. Вроде бы и праздники закончились давно, а иллюминация еще не убрана.

- Новогоднюю иллюминацию планируется отключить в марте текущего года, - ответили в региональном минтрансе.

В комментариях под постом в твиттере некоторые жители посчитали, что светящиеся украшения нужно оставить, ведь это очень красиво. Другие же, наоборот, поинтересовались о затратах на электроэнергию.