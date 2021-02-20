В Самарской области коронавирусом заболели еще 290 человек

За сутки в стране зафиксировали 12953 случая заболевания коронавирусом Фото: СОЦСЕТИ

Появились обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 20 февраля 2021 года. За сутки в регионе прибавилось еще 290 пациентов.

- Общее количество инфицированных в губернии с начала пандемии теперь - 46276, - следует из статистики, опубликованной на сайте СтопКоронавирус.РФ.

К счастью, за минувший день обошлось без жертв. По смертности число остается прежним - не пережили болезнь 900 человек.

Излечились за сутки почти столько же, сколько и заболели - 289 граждан. Общее количество поборовших недуг с весны прошлого года - 42 822.

Медики напоминают о том, что важно соблюдать ограничительные меры. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и не посещайте людные места. Не забывайте и про вакцинацию. Прививку сделали уже 13 тысяч жителей области.