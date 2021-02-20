В Самарской области хотят построить специальный полигон для испытаний высокоскоростных поездов

В Самарской области появятся высокоскоростные поезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области принял участие в заседании правления ОАО «Российские железные дороги», на котором подвели итоги работы компании за 2020 год и обсудили задачи на текущий год. Одним из главных вопросов на обсуждении стала реализация, совместно с Самарской областью, проекта РЖД по строительству экспериментального полигона для проведения испытаний новой техники, специального оборудования, высокоскоростных локомотивов и вагонов, которые производятся в России.

- Мы уже подобрали варианты размещения полигона в нашей Самарской области, которая становится для РЖД инновационной площадкой. Думаю, здесь сотрудничество нужно расширять, - отметил Дмитрий Азаров.

По плану, предполагается уложить ЖД-пути в три кольца длиной 18,8 и 6 километров. Кроме того, на 30 километровом участке дороги поезд сможет развить скорость до 275 км/ч.

В РЖД отметили, что Самарская область имеет преимущество в строительстве полигона, так как площадка в регионе удобно расположена между вагоностроительными заводами. Кроме того, в Самаре есть ведущие научные школы РЖД.

- Реализация этого инвестиционного проекта позволит создать новые рабочие места в инфраструктуре трансфера технологий, привлечь квалифицированные кадры со всей страны, а также увеличить налоговые отчисления в бюджет региона и страны, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Проверенные на новом полигоне технологии могут стать основой для создания ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти. Запуск высокоскоростных поездов поможет не только сократить время в пути на 30 минут, но и увеличить объем пассажиропотока с 870 тысяч до 3 миллионов 800 тысяч человек в год.