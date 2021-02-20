Появилось видео с места жуткого ДТП, где угонщик на "Шкоде" врезался в столб в Самарской области

Автомобиль не подлежит восстановлению Фото: скриншот видео

Около 5 часов утра на развязке Южного города и Придорожного в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Как рассказали журналистам КП-Самара в главном управлении МВД, молодой человек на угнанном автомобиле не справился с управлением и врезался в столб световой опоры. Водитель скончался на месте ДТП. Жуткие кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

На видеозаписи видно, что автомобиль буквально «обнял» столб. Судя по повреждениям со стороны водителя, выжить в такой аварии было просто невозможно.

Очевидцы говорят, что скорость у "Шкоды" была не менее 140 км/ч. По словам свидетелей аварии, молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовала его манера вождения.

- Он «вилял» по всей дороге и даже чуть не сбил пешехода на обочине, - говорит очевидец аварии Татьяна.

Полицейские рассказали журналисту КП-Самара, что автомобиль не принадлежал погибшему водителю, кроме того он числился в угоне. Ранее житель Южного города, не далеко от которого произошло страшное ДТП, заявил в полицию об угоне своего автомобиля.