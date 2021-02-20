Билайн в Тольятти сделал мобильный интернет быстрее

Билайн объявляет о завершении масштабного проекта по улучшению скоростных параметров 4G интернета в Тольятти

Билайн объявляет о завершении масштабного проекта по улучшению скоростных параметров 4G интернета в Тольятти, чтобы жители города могли пользоваться мобильными сервисами от почты до онлайн-кинотеатров дома, на работе и в дороге.

Реализация проекта позволила оператору расширить используемый частотный диапазон в сети LTE 1800 с 10 до 15 МГц, что привело к повышению производительности сети и увеличению скорости передачи данных. По первым замерам после рефарминга средняя скорость мобильного интернета Билайн выросла почти на 60%.

Сейчас 4G сеть Билайн обеспечивает стабильные скорости интернет-серфинга даже при повышенной нагрузке. И как результат, жители Тольятти в режиме 24/7 могут смотреть любимые сериалы в самом высоком качестве без задержек, оперативно обмениваться тяжелыми файлами и моментально загружать видео в соцсети.

Также тольяттинцы начали ощущать изменения в качестве мобильного интернета, все больше проводя время в интернете со смартфона. По итогам января 2021 года мобильный трафик в сети 4G вырос еще на 13%. Сейчас его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн составляет почти 90%.

Дмитрий Фомин, директор отделения Билайн в Самарской области:

«Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах. В Тольятти мы видим рост трафика в сети 4G на 50% год к году. Увеличение частотного диапазона в сети LTE позволило нам в короткий срок улучшить скоростные параметры мобильного интернета и увеличить надежность обслуживания, что очень важно в период пандемии. В этом году мы продолжим работы в интересах наших клиентов, чтобы предоставлять хорошее качество мобильных сервисов».