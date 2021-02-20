Подробности о коронавирусе в Самарской области на 20 февраля 2021 года

Второй день в регионе никто не умирает от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели 290 человек. Большинство заболевших было зарегистрировано в Самаре, а втором месте антирейтинга – Тольятти.

В Самаре за сутки коронавирусом заболели 100 человек, а Тольятти почти в 2 раза меньше – 57 инфицированных. На 20 февраля вспышка коронавируса зафиксирована в Отрадном, там за сутки заболели сразу 18 местных жителей. В Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле и Кинельском районе по 9 новых случаев заболевания.

Из новых заболевших, 256 пациентов узнали об опасном вирусном заболевании при обследовании с диагнозами внебольничная пневмония и ОРВИ, а 34 человека вообще не догадывались о коронавирусе, так как не было никаких клинических проявлений болезни. Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели 46 276 человек.

В Самарском регионе второй день подряд не фиксируют летальные случаи среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. На сегодняшний день в области зафиксировано 900 смертей с начала пандемии.