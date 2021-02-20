В случае подписания Алвеша «Крыльям» придется убрать из заявки одного из легионеров. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Португальский полузащитник Рикарду Алвеш провел первую тренировку в общей группе в «Крыльях Советов». Об этом сообщает официальный твиттер самарской команды. Также в пресс-службе «КС» рассказали, что Алвеш улетел на родину для оформления визы.

Из этого следует, что «Крылья», скорее всего, подпишут контракт с полузащитником. Однако в таком случае самарцам придется расстаться с кем-то из легионеров. Ранее сообщалось, что заявить Алвеша могут вместо травмированного Раду Гынсаря.

Напомним, в понедельник, 22 февраля, «КС» проведут первый после зимней паузы официальный матч. В рамках 1/8 финала Кубка России волжане сыграют с «Химками» в Подмосковье.