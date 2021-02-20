Что произошло после смертельного ДТП, в котором оказался замешан депутат из Жигулевска

В аварии погиб водитель "Гранты". Фото - ДТП "Самара"

Депутат гордумы Жигулевска Егише Амроян сложил полномочия из-за смертельного ДТП. Соответствующее заявление поступило на имя председателя думы Юрия Смеловского.

Авария произошла 15 февраля, в столкновении внедорожника "Мерседес" и легковушки "Лада Гранта" погиб водитель отечественного автомобиля. После аварии появилась видео ДТП, на котором видно, как дорогая иномарка таранит на перекрестке легковой автомобиль.

По актуальной версии полиции, водитель "Гранты" выехал на перекресток в нарушение требований знака "Уступи дорогу", из-за чего и произошла авария.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим трагические последствия, учитывая личные переживания, считаю своим моральным долгом сложить с себя полномочия депутата Думы городского округа Жигулевск седьмого созыва", - говорится в заявлении Егише Рубиковича.

Заявление о сложении полномочий дума рассмотрит 25 февраля.