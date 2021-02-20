В праздники самарцев призывают воздержаться от походов в гости

Николай Ренц рассказал о ситуации в регионе

Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Самарской области Николай Ренц рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе.

Он рассказал, что сейчас в стационарах лечение проходят 3,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, а амбулаторно на дому лечатся более 18 тыс. пациентов.

Ренц рассказал, что отмечается снижение заболевших ОРВИ, пневмонией и коронавирусом, но расслабляться пока рано. "Впереди тря дня выходных, впереди праздник - день защитника Отечества. Будет соблазн пойти в гости, посидеть за праздничным столом. В очередной вас призываю - давайте это отложим на потом. Давайте вместо застолий, вместо тесных домашних компаний, пойдем на улицу, будем гулять, отдыхать, веселиться вне стен. Избегать близкого контакта, тесного общения. Особенно это относится к пожилым", - сказал Николай Ренц.

Он отметил, что в регионе продолжается вакцинация. Самарская область является одним из лидеров в стране по охвату вакцинаций. Первую прививку получили 86 тыс. человек, 20 тыс. закончили вакцинацию.