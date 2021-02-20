"Собрали ей позвоночник спицами": В Самарской области спасают сибирскую косулю

Косуля проходит реабилитацию после травм

В Самаркой области реабилитацию проходит косуля, которую с травмами нашли в Кинельском районе.

Сибирская косуля (ареал обитания этих животных распространяется от востока Волги до Приморского края) с трудом передвигалась из-за травм ног. Ветеринары, обследовав зверя, выявили у него многочисленные травмы - легкое сотрясение мозга, надлом основания правого рога, перелом сустава на задней ноге с разрывом связок, осколочный перелом пяточной кости, перелом головки плюсневой кости, трещина бедренной кости.

Специалисты провели операцию, собрав сустав с помощью спиц. Также косуле сделали обследование УЗИ, установив, что повреждений внутренних органов нет. Сейчас животное проходит реабилитацию.