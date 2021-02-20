Самарской девушке грозит высшая мера наказания за торговлю наркотиками в Новосибирске

Полицейские в Новосибирске задержали девушку из Самарской области, пытавшуюся продать наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушку из Самарской области будут судить в Новосибирске за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как выяснилось в ходе следствия, 24-летняя девушка из Самарской области жила в Новосибирске, где пыталась реализовать крупную партию наркотиков. Ее задержали после сооружения так называемой закладки. При досмотре у девушки изъяли около 1 килограмма синтетического наркотика и марихуаны.

В квартире, где она жила, полицейские изъяли еще 7 кг запрещенных средств, также там находились весы и оборудование для фасовки. Среди изъятых веществ были мефедрон, экстази и гашиш.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. «В настоящее время уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - говорится в сообщении полиции.