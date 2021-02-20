Сигнала бедствия с самолета, летевшего из Краснодара в Самару, не поступало

Самолет прибыл в Самару в штатном режиме Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самолет, следующий из Краснодара в Самару, совершил посадку, полет проходил в плановом режиме.

Ранее появилась информация, что самолет подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара. Сообщалось о чрезвычайной ситуации на борту, при этом полет продолжался. Как сообщили «КП-Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре, от капитана данного судна информация в адрес диспетчерской аэропорта Курумоч не поступала.

Как рассказали в пресс-службе самарского аэропорта, посадка прошла в штатном режиме в 21:41 по местному времени.