Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал, уйдет ли Зиньковский

Антон Зиньковский продолжит играть за "Крылья"

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, уйдет ли из команды полузащитник Антон Зиньковский.

В интернете часто появляются слухи, что Зиньковский покинет Самару или уже перешел в ту или иную команду. К игроку проявляли интерес клубы российской премьер-лиги, а также команды из Нидерландов. Ранее Калакуцкий называл уход Зиньковского вполне реальной перспективой, но теперь гендиректор команды рассказал «КП-Самара», что Зиньковский продолжает тренироваться с «Крыльями» и точно никуда не уйдет.

В Самаре предстоящей весной «Крылья» сыграют с «Чертаново» 6 марта, однако проведение матча находится под угрозой, поскольку на стадионе «Самара Арена» нашли дефекты металлоконструкций.