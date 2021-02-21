В Красноглинском районе Самары дорогу не поделили две «Приоры»

Оба водителя получили травмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Помощь медиков потребовалась участникам ДТП в Красноглинском районе Самары. Авария произошла в субботу, 20 февраля примерно 1:45. По данным сотрудников пресс-службы МВД России по Самарской области, двадцатилетний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» выезжал из двора напротив дома 45 по ул. Мира. В это время по улицы Мира со стороны улицы М. Василевского в направлении Северного шоссе ехал молодой водитель также на автомобиле «Лада Приора». Здесь, на выезде, и произошло столкновение.

Как отметили полицейские, выезжая с прилегающей территории, водитель не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора» под управлением двадцатилетнего водителя, который получил водительское удостоверение в октябре прошлого года.

В результате такой эпичной встречи водитель автомобиля «Лада Приора», что ехал по улице Мира, получил травму головы и был доставлен бригадой «скорой» в больницу. Водитель, что выезжал из двора также получил травмы, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.