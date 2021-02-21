Колеи больше не будет? В апреле в Самаре начнется ремонт Московского шоссе

Одно из главных требований нового ГОСТа - устойчивость покрытия к образованию колеи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное министерство транспорта ищет подрядчика для капитального ремонта Московское шоссе. Речь идет об участке от ул. Мичурина до пр. Кирова. Работы планируется провести в четыре этапа. Победителю торгов предстоит выполнить первый этап – привести в порядок 5-7-полосный участок протяженностью 7,8 км - от ул. Мичурина до пр. Кирова. На данные работы выделили 459,6 млн рублей из областного бюджета. Работы должны стартовать 1 апреля 2021 года и завершиться 1 октября 2022 года.

Согласно техническому заданию, подрядной организации предстоит восстановить кромки и существующие покрытие по основному ходу и на примыканиях. Исключение - кольцо на пересечении с ул. Луначарского. А также восстановить подпорные стенки и лестничные сходы на автобусных остановках, восстановить ливневую канализацию, переустроить линий ТТУ в местах восстановления кромок и обустроить дороги.

Кстати, все работы должны быть проведены по новому ГОСТу, одно из главных требований которого - устойчивость покрытия к образованию колеи.